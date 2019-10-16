Чудо-лекарство от рака и начало реабилитации: близкие Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья звезды

Заворотнюк проходит курс реабилитации. Фото: @a_zavorotnyuk

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк откровенно рассказали о состоянии ее здоровья.

Самочувствие звезды улучшилось, сообщило издание "Комсомольская правда".

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По словам анонимных источников, Заворотнюк чувствует себя лучше и проходит реабилитацию.

"Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации. Настю уже дважды похоронили. На самом деле, она восстанавливается, проходит реабилитацию в бассейне", - рассказали собеседники.

По словам людей из близкого круга актрисы, медики предлагали делать Заворотнюк инъекции американской вакцины. Но в России этого лекарства пока нет, и Анастасии пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику. От этого сама Настя и ее близкие отказались. Заворотнюк обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечения в России, у докторов, которых ей порекомендовали друзья мужа Петра Чернышева.

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, в которой якобы последняя стадия рака мозга, начали борьбу с фейковыми новостями. О состоянии "прекрасной няни" и откровенно ложные заявления прессы они начали писать на ее личной странице в Instagram.