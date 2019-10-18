Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве

Концерт Таисии Повалий в Киеве отменили. Фото: @tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий, которая ранее была в составе Партии регионов и с 2014-го выступает в России, сообщила об отмене концерта в киевском дворце "Украина".

Об этом артистка рассказала в Instagram.

Выступление было запланировано на 10 декабря 2019-го.

По словам Повалий, она надеялась на чудо, которого не произошло.

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"Скажу честно, безумно хотелось чуда. Ведь это так важно для меня. Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня огорчает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть", - говорилось в посте Повалий.

В конце июля 2019-му Повалий объявила о концерте в Киеве. Но позже стало известно, что Дворец "Украина" не заключал соглашения о выступлении с артисткой.

Таисия Повалий сейчас дает свои концерты в России, в частности в Кремле, и утверждает, что ее там очень ценят. Относительно политической карьеры и позиции, то в 2012-м она заняла второе место в партийном списке Партии регионов. В Верховной Раде Таисия Повалий стала членом комитета по вопросам культуры и духовности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 17 Окт 2019 в 9:35 PDT

Концерт скандальной певицы Таисии Повалий, который должен был состояться в декабре в этом году, оказался под угрозой срыва. По словам директора дворца "Украина" Романа Недзельского, менеджмент знаменитости не оформил необходимые документы.