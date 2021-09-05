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воскресенье, 05 сентября 2021 13:00

Цимбалюк поразил подписчиков скандальной фотосессией в платье
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Украинский актер Тарас Цимбалюк опубликовал фотосессию с макияжем и в коротком розовом платье
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Свой образ он дополнил диадемой, серьгами и бусами
Позировал с сигаретой и зажигалкой в ​​руках

Украинский актер Тарас Цимбалюк опубликовал фотосессию с макияжем и в короткой розовом платье.

Свой образ он дополнил диадемой, серьгами и бусами. Позировал с сигаретой и зажигалкой в ​​руках.

Фанаты и коллеги актера были потрясены фотографиями.

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"Ааа, я такую ​​же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" - прокомментировал телеведущий Даниэль Салем.

Французская модель 24-летняя Тина Кунаки растрогала сеть нежными фото. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в объятиях своего мужа, актера 54-летнего Венсана Касселя. Таким образом Тина поздравила Венсана с третьей годовщиной брака.

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Дата
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