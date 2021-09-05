Цимбалюк поразил подписчиков скандальной фотосессией в платье

Украинский актер Тарас Цимбалюк опубликовал фотосессию с макияжем и в короткой розовом платье.
Свой образ он дополнил диадемой, серьгами и бусами. Позировал с сигаретой и зажигалкой в руках.
Фанаты и коллеги актера были потрясены фотографиями.
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"Ааа, я такую же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" - прокомментировал телеведущий Даниэль Салем.
Французская модель 24-летняя Тина Кунаки растрогала сеть нежными фото. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в объятиях своего мужа, актера 54-летнего Венсана Касселя. Таким образом Тина поздравила Венсана с третьей годовщиной брака.
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