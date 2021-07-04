Чета Бекхэмов отметила годовщину свадьбы

Знаменитости на страницах в Instagram опубликовали трогательные пожелания. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы.

В соцсетях они посвятили друг другу трогательные пожелания и показали фотографии из семейного архива.

"Прошло 22 года, а у нас все еще сочетаются наряды. С годовщиной, сильно тебя люблю. Спасибо за то, что подарила мне наших замечательных детей, чтобы мы все могли одеваться одинаково", - написал в Instagram бывший футболист.

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"Люблю тебя Дэвид. С годовщиной", - написала Виктория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Звездная пара Бэкхемов - 45-летний Дэвид и 46-летняя Виктория - заключила контракт с компанией Netflix более чем $ 20 млн. Супруги в сериале поделится деталями семейной жизни и покажет кадры из личного архива.