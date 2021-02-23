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вторник, 23 февраля 2021 23:46

Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
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Спортсменка Джала Сью захватывает откровенными фотографиями
Фото: instagram.fitnessmodelmom
Спортсменка Джала Сью захватывает откровенными фотографиями
Спортсменка Джала Сью захватывает откровенными фотографиями
Спортсменка Джала Сью захватывает откровенными фотографиями
Спортсменка Джала Сью захватывает откровенными фотографиями

Чемпионка США по паддлбордингу, модель и блогер 41-летняя Джала Сью поражает горячими фотографиями. Снимки женщина публикует в Instagram, где у нее насчитывается почти 80 тысяч подписчиков.

Поклонники Джалы удивляются ее безупречной фигуре, ведь женщина имеет четверых детей - двух дочерей и двух сыновей. Однако сама спортсменка признается, что именно дети являются источником ее энергии.

"Никто не верит мне, когда я говорю, что мне 41 год. Я считаю, что дети сохраняют мою молодость. Мне приятны все добрые слова обо мне, но больше для меня значит моя роль мамы ", - написала Сью на своей странице.

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Джала мотивирует других женщин оставаться красивыми и пропагандирует здоровый образ жизни. На своей странице блогер выставляет видеоролики упражнений по фитнесу.

"Конкуренция - это не другие люди. Ваша конкуренция - это ваше промедления. Ваше эго. Нездоровая пища, которую вы употребляете, знания, которыми вы пренебрегаете. Негативное поведение и отсутствие креативности. Соревнуйтесь против этого!" - призвала спортсменка.

Паддлбординг это один из разновидностей серфинга. Спортсмены в этой дисциплине соревнуются в гонках на оптимизированных досках для серфинга. В этом виде спорта разрешается грести руками или веслами. Кроме того, участникам соревнований можно лежать на доске.

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