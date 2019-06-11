Чем богаты, тем и рады: Седокова оголила свои огромные груди

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая бежала в РФ, выложила в сеть порцию пикантных кадров.

На первом фото, опубликованном в Instagram, певица позирует в откровенном черно-белом платье- "русалке" с оригинальным вырезом на груди. Наряд выгодно подчеркивает огромные груди Седоковой.

Автор: instagram.com/stories/annasedokova Седокова не изменяет традиции

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На втором снимке артистка - в белом обтягивающем платье с V-образным вырезом в зоне декольте.

Автор: instagram.com/stories/annasedokova Седокова не изменяет традиции

Анна Седокова в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы. Откровенными снимками она поделилась в Instagram.