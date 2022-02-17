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четверг, 17 февраля 2022 15:21

Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы
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Актер Брайан Остин Грин впервые после официального развода с актрисой Меган Фокс показал свою беременную любимую 36-летнюю австралийскую танцовщицу Шарну Берджесс.

Голливудская звезда и его избранница ждут общего малыша. Об этом он рассказал в Instagram, опубликовав чувственный кадр.

"Шарна, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты держишь своего/нашего ребенка", - написал Грин.

К тому же актер признался, что они ждут мальчика.

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Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую
Фото: instagram.com/brianaustingreen
Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую
Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую
Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую
Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую

Берджесс также показала фигуру в бикини с беременным животом.

"И вдруг мой мир уже никогда не будет тем же. Навсегда больше, навсегда шире и глубже. Навсегда обильный и безусловный. Брайан, я люблю нашу семью, мне нравится, что она растет, и я люблю тебя. Нам так повезло", – написала танцовщица в Instagram.

Берджесс ждет первенца, а вот у Грина это уже будет пятый ребенок: старший от актрисы Ванессы Марсил и трое мальчиков от экс-жены Фокс.

Американские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. В течение трех лет бывшие супруги не могли прийти к согласию по всем нюансам. У звезд трое детей: 9-летний Ноа, 7-летний Боди и 5-летний Джорни. Знаменитости договорились об общем праве опеки над ними.

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