Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы

Актер Брайан Остин Грин впервые после официального развода с актрисой Меган Фокс показал свою беременную любимую 36-летнюю австралийскую танцовщицу Шарну Берджесс.

Голливудская звезда и его избранница ждут общего малыша. Об этом он рассказал в Instagram, опубликовав чувственный кадр.

"Шарна, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты держишь своего/нашего ребенка", - написал Грин.

К тому же актер признался, что они ждут мальчика.

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Фото: instagram.com/brianaustingreen

Берджесс также показала фигуру в бикини с беременным животом.

"И вдруг мой мир уже никогда не будет тем же. Навсегда больше, навсегда шире и глубже. Навсегда обильный и безусловный. Брайан, я люблю нашу семью, мне нравится, что она растет, и я люблю тебя. Нам так повезло", – написала танцовщица в Instagram.

Берджесс ждет первенца, а вот у Грина это уже будет пятый ребенок: старший от актрисы Ванессы Марсил и трое мальчиков от экс-жены Фокс.

Американские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. В течение трех лет бывшие супруги не могли прийти к согласию по всем нюансам. У звезд трое детей: 9-летний Ноа, 7-летний Боди и 5-летний Джорни. Знаменитости договорились об общем праве опеки над ними.