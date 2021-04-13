Бывший "ангел" Victoria's Secret отметила 40-летие в минибикини

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио на днях отметила 40-летие. По случаю праздника бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в крошечном красном бикини и золотыми надувными цифрами 40.

"Отмечаю эту прекрасную путешествие! Чувствую себя благодарной за все удивительные возможности, опыт и больше всех, кто обогатил мою жизнь! В восторге начинаю новое десятилетие", - написала именинница.

Поклонники поздравили именинницу с праздником и увлеклись ее стройной фигурой.

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Недавно Алессандра Амбросио захватила сеть соблазнительным образом. Звезда облачилась в сексуальной кролика к Пасхе в западном обряде. На фотографии бывший "ангел" Victoria's Secret позировала в коротких шортах, лифчике и туфлях на каблуках. Образ дополнила ушами кролика, который является символом праздника на западе.