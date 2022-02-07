"Был для меня как Тарас Бульба" - Козловский впервые признался, сколько денег должен Кондратюку

Певец Виталий Козловский стал подопечным продюсера Игоря Кондратюка еще после победы в программе "Шанс". Тогда был 2003 год. После 10 лет сотрудничества певец решил двигаться дальше уже без Кондратюка. Тогда и возник между ними конфликт.

Когда-то артист считал даже своей семьей экс-продюсера. В этом признался в программе "ЖВЛ".

"Я его и сегодня называю духовным наставником. Это был такой себе папа Тарас Бульба. Который меня породил. И захотел убить", - отметил артист.

Автор: коллаж Gazeta.ua Виталий Козловский в конфликте с продюсером Игорем Кондратюком с 2012 года

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Когда Козловский решил продолжать творческих путь без Кондратюка, продюсера это разозлило. Он запретил ему исполнять все его хиты. А еще подал на него в суд, где требовал и по сей день требует денежную компенсацию в размере $300 тыс. Певец говорит, что хочет наконец-то поставить точку в этом конфликте и планирует это сделать.

"Этот вопрос решается финансовыми моментами. А какие я буду использовать инструменты, я об этом когда-нибудь расскажу. Я радо с ним встречусь. Я даже об этом стихотворение написал", – отметил певец.

Пока что Козловский работает над новым материалом и сотрудничает с другими артистами.

Конфликт между певцом и продюсером продолжается около 9 лет. В 2016 году Украинская музыкальная издательская группа, которой принадлежат права на песни Козловского, через государственную исполнительную службу при Министерстве юстиции запретила Виталию покидать пределы Украины до 1 января 2099 года. В 2017 году Козловскому официально разрешили выезжать за границу, однако конфликт между ним и Кондратюком продолжается до сих пор.