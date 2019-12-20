Бужинская соблазнительно подчеркнула свои формы в новой фотосессии

Украинская певица Екатерина Бужинская выпустила очередной народный хит.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатериной Бужинской Екатерина Бужинская в соблазнительном наряде выпустила очередной народный хит

В YouTube представила новую песню "Кум мой золотой". Четко описывает отношения с людьми, которые являются одними из самых близких - кумовьями. Трек посвящен ее куму Александру, который на днях отпразднует юбилей - 50 лет.

"Существуют песни и о матери, и об отце, о детях, о многих наших родственников, но вот о кумовьях несправедливо забывают. Но это именно те люди, с которыми можешь поделиться сокровенным, которые всегда придут в трудную минуту, и которые разделили с тобой радость материнства, - комментирует Екатерина Бужинская. - Такие песни объединяют семью, когда все собираются за одним столом, эта композиция поднимает настроение и сразу хочется идти в пляс".

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатериной Бужинской Екатерина Бужинская в соблазнительном наряде выпустила очередной народный хит

Релиз новой песни "Кум мой золотой" народная артистка Украины подкрепила новой провокационной фотосессией в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично, по-новогоднему и невероятно соблазнительно.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатериной Бужинской Екатерина Бужинская в соблазнительном наряде выпустила очередной народный хит

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Стоит отметить, в новой песне Екатерины Бужинской присутствуют узнаваемый сильный и воспалительный вокал.

Екатерина Бужинская получила Орден Святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также в качестве представителя народной дипломатии Украины в Европе. Орден Королевы Анны "Честь Отечества" относится к категории высших общественных орденов Украины.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатериной Бужинской Екатерина Бужинская в соблазнительном наряде выпустила очередной народный хит

Певица воспитывает троих детей, ее близнецам Диме и Кати скоро исполнится три года. А старшей дочери Елене - 13 лет.

Певица Екатерина Бужинская презентовала песню "Ледяная" и рассказала как жить после измены. В клипе предстала полуобнаженная в прозрачном крошечном плащи LOUIS VUITTON. Любящая и любимая жена, а также мать троих детей в своей жизни переживала и предательства, и равнодушие, и многие другие волнений, которые принято скрывать от окружающих и в которых можно признаться только самой себе.