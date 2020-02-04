Буллинг, побои и анорексия: актриса сериала "Школа" рассказала о своей жизни

Из-за парня Лиза Василенко перестала общаться с подругами и родителями. Фото: shkola.ukrfilm.tv

Актриса Лиза Василенко, сыгравшая роль Лолы в сериале "Школа", поделилась, какие проблемы ей приходилось решать в жизни.

21-летняя девушка пострадала от буллинга, побоев, анорексии и непонимания родителей. Об этом она рассказала в программе "Жизнь известных людей" на 1 + 1.

Лиза Василенко родилась в Днепре, занималась рисованием и мечтала быть дизайнером, изучала английский с 3 лет и была отличницей в школе. После 9-го класса перешла в так называемую мажорную школу. Там начались неприятности с одноклассниками - и Лиза стала жертвой травли.

"Меня били в школе, толкали, глумились. Родителям рассказать не могла, потому что папа постоянно был на работе, а с мамой поговорить я так и не решилась", - говорит Лиза Василенко.

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В школе будущая актриса начала карьеру модели. Она ходила на различные кастинги, и ей удалось поработать в Японии и Корее. Вернувшись в Украину, на выпускном вечере, девушка встретила свою любовь. Первые 2 месяца отношений были сказочными.

"Потом он начал говорить мне, что я некрасивая, противная, чудовище. Как-то мы шли по улице, и он сказал мне, что я должна быть ему благодарна за то, что он меня не бьет. Через несколько недель начал душить, заставлял заниматься с ним сексом".

Из-за парня Лиза перестала общаться с подругами и родителями.

"Маме я не рассказывала, потому что у нас не было доверительных отношений, я думала, что она пытается мне навредить. Я стремительно начала худеть, за неделю сбросила до 36 кг, и мама поняла, что меня надо спасать. Я не могла есть, теряла сознание часто, никогда раньше такого не чувствовала", - говорит девушка.

После очередных побоев она сбежала к родителям и решила покончить с этими отношениями. Снова начала посещать съемки и заниматься модельной карьерой.

"Впоследствии встретила его случайно в ресторане. Бывший приткнул к стене и начал толкать, душить, заломил руки, вытащил на улицу и там бил. Бил по лицу и сломал мне нос. Бросил о бетонную стену, и я потеряла сознание. В тот же вечер я поехала в полицию и больницу".

Чтобы забыть этот ужас, девушка пошла на кастинг сериала "Школа". Теперь о бывшем напоминает горбинка на носу от удара и татуировка на руке.

Телесериал сделал ее популярной и независимой, она снимается в фильмах и сериалах, ведет блог на YouTube и запускает собственную коллекцию одежды.

"Школа" - украинский телесериал о жизни современной школы, подростков, их отношениях с учителями и родителями. Производство - "1 + 1 продакшн". Режиссерами сериала выступили Ирина Литвиненко, Сергей Толкушкин и Сергей Уманец.