Буду приучать сына к хорошей музыке: TARABAROVA представила третий альбом

Фото: Пресс-служба

11 октября в одном из киевских кинотеатров состоялась необычная презентация альбома TARABAROVA "23:25".

Гости увидели 38-минутный музыкальный фильм, снятый по мотивам альбома.

Обложку третьего студийного альбома Светланы Тарабаровой украсили магические для певицы цифры 23:25 - именно в это время она стала счастливой мамой первенца. Практически всю пластинку Светлана написала во время беременности, будучи в приподнятом настроении и чувствуя вдохновение, поэтому выбор названия был вполне очевидным. О работе на 9-м месяце беременности, роды и музыкальное воспитание сына певица поведала Gazeta.ua.

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Песни с нового альбома призывают слушателей на "светлую сторону музыки", согревают: "Почуй мене", "Не чекай", "Казкова", "В моєму серці ти", "Мрій, мрій, мрій", "Невипадково", "Ти особливий". Сингл "Добре серце", который TARABAROVA презентовала в день рождения сына, трогает до глубины души, а шуточная "Хочу быть только с тобой" оставляет самые положительные эмоции.

Автор: Пресс-служба TARABAROVA представила новый альбом

Видеофильм создал известный художник Лесь Панчишин, который смог отразить в кадре один день, 24 часа из жизни артистки.

Автор: Пресс-служба TARABAROVA представила новый альбом

"Мне было важно, чтобы картинка в кадре была теплой, настоящей, даже немного" аналоговой ". И я очень благодарна Лесю за то, что он почувствовал мою музыку и увидел меня именно такой", - прокомментировала TARABAROVA.

Закрытая презентация альбома состоялась сразу в двух залах кинотеатра Оскар, чтобы разместить желающих первыми услышать новый альбом певицы. Светлана встречала гостей в наряде от дизайнера Екатерины Савченко - белый пиджак был декорирован вышивкой с названиями всех песен с альбома. Поздравить певицу с релизом собрались близкие Светланы, представители СМИ, а также много селебрити.

Автор: Пресс-служба TARABAROVA представила новый альбом

В фильме, который сегодня представили, вы показали, как упорно шли к сцене с детства. Альбом "23.25" записали во время беременности. Планировали зафиксировать такое событие в своей музыке?

У меня была цель записать альбом, а потом я узнала, что беременна. Было трудно работать с большим животом, сидеть в студии 8-9 часов, а это так происходит, когда ты создаешь музыку. Последний месяц я каждый день ездила в студию. Это сложно физически, но это так вдохновляет! Я позволила себе, поборола все страхи благодаря этому притоку энергии. Два года назад я бы не написала такой альбом. Сейчас я в музыку свою поверила, что ее услышат. Она сильная, с текстом, а люди чаще всего не любят думать. Им нравится развлекаться, веселиться.

Где находило вас вдохновение?

Я обожаю водить авто. И большинство песен с этого альбома написала за рулем. Потому что я отключают голову, концентрируюсь на этом и появляется вдохновение. Я не держу телефон в руке, который отвлекает. У меня в авто есть диктофон и записываю мысли. Потом у меня рождалось 4 строки, а в студии становились песней. Так было с композицией "Услышь меня" из нового альбома. Записала припев в студии.

Автор: Пресс-служба TARABAROVA представила новый альбом

Что чувствовали, когда впервые взяли малыша на руки?

Это нельзя описать словами. Я до сих пор не верю, что у меня есть новый человек, сын, я мама. В тебе просипается такая любовь к ребенку, мужчины и людей в целом, что ты хочешь жить. Возможно это связано с тем, что процесс родов очень тяжелый и первое, что я спросила, когда родила: "За что это женщинам?". Это было очень больно.

Автор: Пресс-служба TARABAROVA представила новый альбом

Как изменила вас и ваше творчество появление малыша?

Рождение сына большое влияние на меня. Это меняет тебя, появляется чувство ответственности, ты понимаешь, что расслабиться себе дать не можешь: ты вырастить классную человека, который будет любить эту жизнь, с которым все будет хорошо. Я думаю атмосфера в дущи ребенка соответствует атмосфере в семье. Он все понимает с первых дней, это видно по взгляду и улыбке.

На какой музыке воспитываете сына?

Ставлю ему то, что сама слушаю. А поднимает мне настроение Билли Голлидей, Нора Джонс, классическая музыка, иногда детские песенки, но они мне не нравятся. Поэтому буду сразу приучать его к хорошей музыке, альбом наш "23.25" он слушал и писал.

С 12 октября альбом "23:25" доступен в iTunes и на всех цифровых площадках, а видео-версия - на официальном YouTube-канале TARABAROVA