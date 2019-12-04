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среда, 04 декабря 2019 15:31

Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
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2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет
Фото: dailymail.co.uk
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет
Бритни Спирс вместе с бойфрендом 25-летним Сэмом Асгари
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет

Американская певица Бритни Спирс 2 декабря отпраздновала 38-й день рождения. По этому случаю знаменитость отправилась на отдых в Майами. Вместе с ней в гостиницу прибыл ее любимый Сэм Асгари.

Папарацци подловили Спирс во время купания в бассейне. Спортивную фигуру она продемонстрировала в фиолетовом бикини с цветочным принтом. Свой образ знаменитость дополнила небольшими солнечными очками.

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Накануне певица поделилась впечатлениями от празднования. В Instagram-сторис она показала воздушные шары, которые ей подарили.

Автор: dailymail.co.uk
  2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 38 лет
Автор: dailymail.co.uk
  Бритни Спирс вместе с бойфрендом 25-летним Сэмом Асгари
Бритни Спирс вместе с бойфрендом 25-летним Сэмом Асгари

Певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, на котором показала соблазнительную фигуру. В кадре Тина позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте и прозрачным вставками.

Daily Mail
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Дата
04
декабря

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