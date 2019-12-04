Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини

Американская певица Бритни Спирс 2 декабря отпраздновала 38-й день рождения. По этому случаю знаменитость отправилась на отдых в Майами. Вместе с ней в гостиницу прибыл ее любимый Сэм Асгари.
Папарацци подловили Спирс во время купания в бассейне. Спортивную фигуру она продемонстрировала в фиолетовом бикини с цветочным принтом. Свой образ знаменитость дополнила небольшими солнечными очками.
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Накануне певица поделилась впечатлениями от празднования. В Instagram-сторис она показала воздушные шары, которые ей подарили.
Певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, на котором показала соблазнительную фигуру. В кадре Тина позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте и прозрачным вставками.
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