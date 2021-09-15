Бритни Спирс, Карди Би и Лана Дель Рей: кто еще из звезд удалил аккаунт из соцсетей

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс удалила профиль в Instagram на фоне информации о помолвке с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Это было обдуманное решение, отметили представители звезды. В Twitter Спирс написала, что хочет отдохнуть от социальных сетей, чтобы отпраздновать помолвку.

Gazeta.ua собрала подборку звезд, которые удалили свои соцсети.

Американская певица 36-летняя Лана Дель Рей деактивировала свои соцсети. Перед этим она опубликовала видео, где объяснила, что у нее много работы, которая "требует конфиденциальности и прозрачности". Также звезда хочет сузить свое окружение и совершенствовать себя.

"Я хочу сказать вам просто спасибо за то, что вы продолжаете видеть меня сквозь музыку. Всегда важно быть наблюдателем. Сейчас я собираюсь немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы", - заявила Дель Рей.

Фото: Reuters

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Звезда сериала "Очень странные дела" 17-летняя Милли Бобби Браун стала объектом злых шуток после того, как в Twitter появилась серия гомофобных мемов якобы от ее лица. Девушка сразу же после этого удалила свой аккаунт. Теперь наблюдать за ее творчеством можно только в Instargam, однако там публикуются исключительно рекламные посты.

Карди Би удалила свой Instagram на неделю из-за обвинений ее коллеги Азалии Бэнкс в том, что она "карикатура на чернокожих женщин". Между звездами произошла ссора, после которой Карди деактивировала свой профиль. Однако через неделю реперка триумфально вернулась. Рэп-исполнительницаудалила свой Instagram на неделю из-за обвинений ее коллегив том, что она "карикатура на чернокожих женщин". Между звездами произошла ссора, после которой Карди деактивировала свой профиль. Однако через неделю реперка триумфально вернулась. Американский певец Джастин Бибер "воздержался" от соцсетей в две недели. Он обиделся на своих поклонников, которые постоянно критиковали его девушку Софию Ричи. Сейчас она счастлива в отношениях со Скоттом Дисиком, а Бибер женился Хейли Болдуин. Певец пообещал, что удалит свой Instagram, если они не перестанут досаждать его любимой. Джастина хватило всего на две недели, потом он начал постить фотографии со своего тура.

13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюма Met Gala 2021. Gazeta.ua собрала самые яркие образы звезд, посетивших красную дорожку в этом году.