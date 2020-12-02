Бритни Спирс исполняется 39 лет. Малоизвестные факты о поп-звезде

Американская певица Бритни Спирс 2 декабря отмечает 39-летие. 1998 года звезда выпустила первую песню Baby One More Time. Этот сингл сделал Бритни популярной.

За плечами 39-летней артистки неудачные замужества, злоупотребление наркотиками и реабилитация в психологической клинике. За последний год Бритни постепенно возвращается к прошлой жизни. В Instagram она активно делится с фанатами спортивными достижениями. Об этом пишет Сегодня.Lifestyle.

9 фактов из жизни знаменитости, о которых вы могли не знать.

1. Карьера артистки Спирс началась с исполнения партии сопрано в хоре при церкви.

2. Бритни снялась в "Новом клубе Микки Мауса" на канале Disney вместе с такими звездами, как Кристина Агилера, Райан Гослинг, Кэри Рассел, Джастин Тимберлейк и Джей Си Чейз.

3. В 17 лет Спирс закрутила роман с певцом Джастином Тимберлейком. Их отношения сопровождались громкими заявлениями Бритни о намерении сохранить девственность.

4. 2000 года Бритни основала благотворительный фонд. Талантливые дети из бедных семей имели возможность получить бесплатные уроки от ведущих мастеров вокального исполнения и хореографов.

Автор: instagram.com/britneyspears Бритни Спирс - 39

5. Поп-звезда переписывалась по электронной почте с принцем Уильямом - мужем герцогини Кейт Миддлтон.

6. 2004-го в Лас-Вегасе певица вышла замуж за друга - Джейсона Александера. Развелись они уже через 55 ч.

7. В начале 2007 года Бритни продемонстрировала бритую наголо голову. Поступок стал частью последствий эмоционального стресса, который сначала привел поп-певицу в реабилитационную клинику на островах в Карибском море, позже - в соответствующий центр помощи в Калифорнии.

8. 2012-го артистка стала самым высокооплачиваемым судьей реалити-шоу за всю историю телевидения. За участие в 1-м сезоне шоу "Фактор Х" Спирс получила $15 млн.

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9. Бритни Спирс лишена родительских прав над 2 сыновьями и может только с ними видеться.

Американская артистка Бритни Спирс через суд пытается лишить своего отца Джейми Спирса опекунства. Она отказывается продолжать карьеру, пока тот ее контролирует.