Британская принцесса Беатрис выходит замуж за мультимиллионера

Фото: @princesseugenie

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелло Моцци.

Новость появилась на официальной странице королевского дворца в Facebook.

Влюбленные обручились в начале сентября 2019-го.

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Избранник принцессы - мультимиллионер и основатель компании Banda. Хотя Моцци не принадлежит к аристократическому кругу, но считается представителем британской элиты. Его отчимом был Кристофер Шейл, лучший друг экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона. От предыдущих отношений у Эдоардо есть маленький сын.

"Мы невероятно счастливы поделиться новостью о нашей помолвке. Мы будем счастливы провести эту жизнь вместе и с нетерпением ждем нашей свадьбы", - написала Беатрис в Instagram.

Точная дата свадьбы пока не сообщается. Вероятно, церемония состоится в следующем году, весной.

Слухи о романе 31-летней Беатрис и 34-летнего Эдоардо появились в конце 2018-го. В марте 2019 пара впервые посетила вместе светский прием в Портретной галерее в Лондоне. Влюбленных познакомил общий друг на одном из мероприятий. Беатрис и Эдоардо сразу начали встречаться.