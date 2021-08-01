Британская модель захватила поклонников горячими кадрами

Фото: Instagram.com/demirose

Британская модель 26-летняя Деми Роуз известная своими жаркими фотосъемками. Пикантными кадрами девушка делится на своей странице в Instagram.

Недавно Деми, как сравнила она сама в заметке под фото, перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.

На других фотографиях Роуз появилась в одних красных перчатках. На фото звезда лежит на животе.

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Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела Рокуццо поделилась новыми фото с отдыха. Девушка опубликовала в Instagram снимки, где она в купальнике стоит рядом с мужем, демонстрируя стройную фигуру.