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воскресенье, 01 августа 2021 23:46

Британская модель захватила поклонников горячими кадрами
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Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки
Фото: Instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемки

Британская модель 26-летняя Деми Роуз известная своими жаркими фотосъемками. Пикантными кадрами девушка делится на своей странице в Instagram.

Недавно Деми, как сравнила она сама в заметке под фото, перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.

На других фотографиях Роуз появилась в одних красных перчатках. На фото звезда лежит на животе.

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Жена аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонела Рокуццо поделилась новыми фото с отдыха.

Девушка опубликовала в Instagram снимки, где она в купальнике стоит рядом с мужем, демонстрируя стройную фигуру.

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