Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде

Британская модель 26-летняя Деми Роуз не прекращает сводить с ума своих поклонников соблазнительными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.
Модель отправилась на испанский курорт Ибица. Там демонстрирует пляжные наряды, что подчеркивают ее соблазнительные формы.
На недавних фотографиях Роуз позировала в мини-юбке, а пышную грудь обвязала ярким платком. Волосы собрала в высокий хвост.
"Кукла Деми", - игриво подписала звезда фото.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини
Для новой эротической фотосессии британская модель Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.
×
Комментарии