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воскресенье, 16 мая 2021 23:46

Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
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Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Фото: Instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками. Звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело

Британская модель 26-летняя Деми Роуз не прекращает сводить с ума своих поклонников соблазнительными кадрами. Фото публикует на своей странице в Instagram.

Модель отправилась на испанский курорт Ибица. Там демонстрирует пляжные наряды, что подчеркивают ее соблазнительные формы.

На недавних фотографиях Роуз позировала в мини-юбке, а пышную грудь обвязала ярким платком. Волосы собрала в высокий хвост.

"Кукла Деми", - игриво подписала звезда фото.

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Для новой эротической фотосессии британская модель Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.

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