Брэд Питт начал угрожать Анджелине Джоли

Брэд Питт поставил Анджелине Джоли ультиматум. Фото: unn.com.ua

Голливудский актер Брэд Питт пригрозил экс-жене Анджелине Джоли ультиматумом из-за затянувшегося развода.

Подробностями решения знаменитости делится британское издание The Sun.

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По словам инсайдера Питта, мужчина устал от процесса развода, который Джоли затянула на 3 года. Актер поставил Анджелине ультиматум - развод или выплата штрафа за моральный ущерб.

"Он устал от того, что экс-супруга постоянно задерживает их развод. Она не может подписать необходимые документы уже несколько лет. Это стало словно игрой для Анджелины. Брэд никогда не ставил ультиматумов, но здесь он бессилен", - прокомментировал представитель Питта.

Инсайдер говорит, что актер хочет жить подальше и забыть о разводе с Анджелиной.

Актер Брэд Питт решил написать книгу, где рассекретит настоящие отношения с Анджелиной Джоли. Знаменитость расскажет о причинах развода и подаст информацию со своей стороны.