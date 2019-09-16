Борется с последней стадией рака: самые яркие роли Заворотнюк

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Российская актриса 48-летняя Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в искусственной коме, страдает от последней стадии рака.

Актриса запомнилась не только, как няня Вика из сериала "Моя прекрасная няня".

Газета юа предлагает вспомнить самые яркие роли Заворотнюк.

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Звезда начинала свою карьеру в фильме "Машенька" 1991-го по роману Владимира Набокова, но настоящий успех ждал ее позже. Роль в сериале "Моя прекрасная няня" принесла Заворотнюк серьезные награды - "Золотого Остапа", а затем и "ТЭФИ".

Актриса примерила роль спецагента разведки в фильме "Код Апокалипсиса".

В 2007 году сыграла в музыкальной комедии по мотивам старинных русских водевилей - "Шекспиру и не снилось".

Через 5 лет актриса получила роль Веры Сергеевны в лирической комедии и мелодраме "Жених по объявлению".

Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас в искусственной коме. Ей осталось жить считанные дни, сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который общался с врачами Анастасии. Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад.