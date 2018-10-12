Болезнь придумала: в сети отреагировали на выход Марченко из танцевального проекта

Автор: Антикор елеведущая Оксана Марченко сообщила, что вынуждена покинуть проект "Танцы со звездами" из-за травмы

На официальной странице проекта Танцы со звездами появилась запись о причинах, по которым телеведущая Оксана Марченко покидает проект.

Пользователи усомнились в реальности медицинского диагноза, несмотря на то, что Марченко опубликовала скриншот медицинского заключения. Большинство в комментариях в Instagram пишут о том, что, скорее всего, Марченко боится вылететь в следующем эфире и поэтому решила уйти красиво.

"А как можно доверять этой информации, если снимок сделан 27 сентября, заключение врача 2 октября. При этом с такой несовместимой с танцами травмой, выйти на паркет 7 октября? В эфире были только слова о хейтерах, радость от прохождения в следующий эфир. Это нечеловеческая сила должна быть и поведение в разрезе со здравым смыслом. Не складывается пазл. Крайне опасно обманывать о состоянии здоровья - можно привлечь", - написала Светлана Чембулаткина.

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Пользователи считают, что Марченко не смогла бы танцевать в прямом эфире 7 октября с 2 сломанными ребрами и предлагают вернуть кого-либо из участников, кто вылетел раньше.

Кроме того, пользователи считают, что Оксана Марченко придумала историю со сломанными ребрами для того, чтобы уйти из проекта, так как ей надоело читать критику в свой адрес.

Телеведущая Оксана Марченко 11 октября сообщила, что вынуждена покинуть проект "Танцы со звездами" из-за травмы. По ее словам, травма произошла давно, но к врачу она не обращалась и продолжала тренировки и подготовку ради мечты своей дочери. Из-за невыносимой боли Оксана Марченко была вынуждена сделать снимки, которые показали неутешительный результат. Врачи не рекомендуют ей продолжать участие в проекте из-за рецидива, ведь ткани в местах переломов достаточно слабы. В свою очередь, ведущая отказывается работать в полсилы.