Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза

Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день блондинок. Идея создать праздник возникла 2001 года в США. Инициаторами выступили феминистически настроены женщины-юристы, которые стремились разрушить миф о блондинках, как о девушках с невысоким интеллектом.

Но, как бы там не было, белокурые люди всегда привлекают к себе взгляды. Что уж говорить о знаменитостях, ведь светлый цвет волос это уже своеобразный бонус на пути к известности.

Gazeta.ua собрала фото самых ярких и сексапильных блондинок среди украинских звезд.