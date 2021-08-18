Блогер Стужук, жаловавшаяся на слишком большую грудь, сделала еще пластику

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук сделала другие пластические операции. Еще весной звезда, за жизнью которой в сети следят более 5,4 млн подписчиков, увеличила грудь. В начале августа заявила, что хотела бы ее уменьшить.

Теперь она сделала ринопластику. Стужук поделилась в Instagram, что это было ее мечтой.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

"Со мной все хорошо. Осуществила еще одну мечту. Чувствую себя прекрасно", - рассказала она.

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Операцию провел бывший муж артистки Славы Каминской Эдгар. Он опубликовал в сети ролики, сделанные во время операций. В посте отметил, что сделал закрытую пластику носа, пластику верхних и нижних век. А коллега Арсений Якимов провел подтяжку лица нитями (безоперационный метод омоложения лица с помощью специальных нитей, которые вводят в те зоны лица, где нужно подтянуть ткани для коррекции возрастных изменений кожи. - Gazeta.ua).

Блогер 26-летняя София Стужук назвала преимущества и недостатки своей груди. В марте она ее увеличила до четвертого размера. Впечатлениями от искусственных прелестей поделилась с подписчиками.