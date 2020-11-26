Блогер показала сочную фигуру в мини-бикини на фоне моря

Блогер 25-летняя София Стужук поделилась архивными фото с отдыха в Турции.

Instagram-звезда, у которой уже более 5,4 млн подписчиков, опубликовала серию снимков в сети. На фотографиях мать 3 детей позирует в черном мини-бикини, накинув белую рубашку. Фотосессию устроила на фоне моря и заката.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

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"Нырять в боль и проживать сложнее, чем бежать от нее. Но то, что теперь ясно точно - когда убегаешь, тебя догоняет и прибивает еще сильнее. Облегчает это все только осознание, что дальше будет лучше. Вот это я знаю точно", - поделилась мыслями экс-жена блогера Дмитрия Стужук.

Блогер 25-летняя София Стужук эротично позировала на одном из пляжей Турции. Девушка опубликовала соблазнительные фотографии в Instagram. София была одета в леопардовый мини-бикини.