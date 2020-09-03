Блогер из Черновцов призывает танцевать в новой песне

Qatoshi писал и хотел иметь дело с музыкой с детства. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Блогер из Черновцов Qatoshi, который основал Instagram-канал Naprocente, отправился в шоу-бизнес. Instagram-канал блогера насчитывает более 320 тыс. подписчиков.

Недавно вышел уже второй трек исполнителя, который называется "Танцуй". Только за сутки песня попала в топ-100 по Украине от Apple Music и заняла первое место в чарте новых треков SoundCloud.

"Это трек об эмоциях, которые переживало 99% людей во время ссор и скандалов", - говорит 26-летний артист.

Qatoshi писал и хотел иметь дело с музыкой с детства, однако решился только сейчас. С друзьями из Naprocente он уже делал несколько пародий на песни.

"Одна из них (" Алёшка ") собрала хорошие реакции. И люди начали писать сообщения типа:" Запишите то свое "," Сделайте свой трек ". Перед этим было хайпове видео, облетело кучу паблик во всех социальных сетях -" 2020 год (кавер на Кровосток) ". После этого получили очень много сообщений, что надо что-то свое выпускать. Друзья и свои люди с Naprocente поддержали в этом. и вышел первый трек "Чувствуй стиль". "Танцуй "- второй сингл, но будет еще немало", - говорит Qatoshi.

Рэпер уверяет: главная цель его творчества - не деньги.

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"Каждый трек, который выпускается нами - от души. Никогда бы не выпустил трек, который самому не нравится. Поэтому кайфую от каждого", - подчеркивает артист.

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