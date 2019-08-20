Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда

Хит 17-летней Билли Айлишпобив 19-недельное доминирование рэпера. Фото: hsmedia.ru

Песня американской певицы Билли Айлиш с весеннего релиза прервала рекордную 19-недельное доминирование хита рэппера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot-100.

На вершине чарта оказалась ее песня Bad Guy.

Айлиш находилась на 2-м месте хит-парада в течение 8-ми недель, тогда как Lil Nas X успел не только повторить успех Мэрайи Кэри, но и побить ее рекорд. Его совместный с Билли Рэем Сайрусом сингл Old Town Road возглавил таблицу в апреле. За это время не уступил место свежим хитам Тейлор Свифт или записям Арианы Гранде.

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Old Town Road превзошла результат композиции One Sweet Day 1995-го в исполнении Мэрайи Кэри и Boyz II Men, а также хита Despacito Луиса Фонса и Дэдди Янки. Обе песни своего времени продержались на вершине Billboard Hot-100 по 16 недель.

Хит Lil Nas X сочетает рэп и кантри-музыку.

В одном из городков штата Массачусетс фанаты музыканта начали воровать дорожные указатели с улицы Old Town Road.

Американская певица 17-летняя Билли Айлиш обратилась к фанатам на странице в Instagram. В сториз звезда попросила не хватать ее за грудь во время встреч.