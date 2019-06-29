Билли Айлиш попросила фанов не хватать ее за грудь

Фото: Instagram

Американская певица 17-летняя Билли Айлиш обратилась к своим фанатам на странице в Instagram. В сториз звезда попросила не хватать ее за грудь во время встреч.

"Пожалуйста, не хватайте меня за грудь во время встреч и приветствий. Я продолжу видеться с фанами, но это уже слишком", - поделилась Билли.

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Певица рассказала, что во время встречи за грудь ее схватила девушка. Звезда не акцентировала на этом внимание, сделала вид, что ничего не произошло. Также она попросила не нападать на фанатку, ведь это была случайность.

Автор: Instagram Билли Айлиш родилась в Лос-Анджелесе в семье музыкантов. Вокальную карьеру начала рано, потому что училась дома. В 11 лет она уже записывала свои песни

Накануне сеть всколыхнули фото Билли с открытым декольте. Оказалось, что знаменитость имеет большой бюст, поэтому постоянно его прячет под мешковатой одеждой. С появлением фотографий в сети, многие пользователи начали писать неприличные посты о груди певицы.

Американскую певицу 17-летнюю Билли Айлиш назвали одной из самых перспективных звезд 2019 по версии BBC Music.