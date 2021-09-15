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среда, 15 сентября 2021 17:14

Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира
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Певица Билли Айлиш попала в список 100 самых влиятельных людей мира.
Фото: time.com
Принц Гарри и Меган Маркл попали в список 100 самых влиятельных людей мира.
Бритни Спирс попала в список 100 самых влиятельных людей мира.

Американский журнал Time создал рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире.

С полным списком можно ознакомиться на сайте издания.

Ежегодно выбирают самых влиятельных инфлюэнсеров в категориях "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры" и "Титаны".

До 100 наиболее знаковых человек в мире вошли американская певица Бритни Спирс и принц Гарри с Меган Маркл.

"Когда большинство людей думают о Бритни Спирс, они думают о Бритни как о суперзвезде. Она знаковая. Легенда. Одна из самых влиятельных исполнительниц в истории поп-музыки. Несмотря на темноту, окружавшую ее жизни, Бритни воплощает радость и делится светом прекрасного сердца, вечной суперзвезды", - прокомментировала коллега и подруга Спирс Пэрис Хилтон.

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Также в рейтинг попала певица Билли Айлиш. Она оказалась в числе "Новаторов".

К "Деятелям искусства" добавили голливудских актрис Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, кинорежиссера Хлою Чжао и актера Джейсона Судейкиса.

Лидером влиятельных украинских аккаунтов по количеству подписчиков оказался президент Владимир Зеленский. У него 9,5 млн фолловеров. На втором месте аккаунт доктора Комаровского - за ним следят более 8 млн пользователей.

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