Билли Айлиш и Бритни Спирс попали в список 100 самых влиятельных людей мира

Фото: time.com

Американский журнал Time создал рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире.

С полным списком можно ознакомиться на сайте издания.

Ежегодно выбирают самых влиятельных инфлюэнсеров в категориях "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры" и "Титаны".

До 100 наиболее знаковых человек в мире вошли американская певица Бритни Спирс и принц Гарри с Меган Маркл.

"Когда большинство людей думают о Бритни Спирс, они думают о Бритни как о суперзвезде. Она знаковая. Легенда. Одна из самых влиятельных исполнительниц в истории поп-музыки. Несмотря на темноту, окружавшую ее жизни, Бритни воплощает радость и делится светом прекрасного сердца, вечной суперзвезды", - прокомментировала коллега и подруга Спирс Пэрис Хилтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дома самых влиятельных людей мира удивляют своим видом

Также в рейтинг попала певица Билли Айлиш. Она оказалась в числе "Новаторов".

К "Деятелям искусства" добавили голливудских актрис Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, кинорежиссера Хлою Чжао и актера Джейсона Судейкиса.

Лидером влиятельных украинских аккаунтов по количеству подписчиков оказался президент Владимир Зеленский. У него 9,5 млн фолловеров. На втором месте аккаунт доктора Комаровского - за ним следят более 8 млн пользователей.