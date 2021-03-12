Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа

Блогер 25-летняя София Стужук, которая имеет наибольшее количество подписчиков (5,6 млн) в Instagram среди украинских блоггеров, откровенно рассказала о токсичных отношениях с бывшим мужем. Фитнес-тренер и экс-любимый звезды сети 35-летний Дмитрий Стужук регулярно унижал и бил ее.

Пара разошлась в мае 2020 года. В октябре мужчина умер от последствий коронавируса. Подробностями семейной жизни, которое продолжалось 6 лет, она поделилась в программе "Экзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

"Жила в "розовых очках". Я сильно любила нашу семью. У нас так воспитывают многих девушек, что надо хранить семейный очаг, удачно выйти замуж. И я была такой 19-летней девушкой, которая встретила своего принца. Не видела "колокольчиков", не понимала, что где-то грубо ответил. Думала, что заслужила. Токсичные отношения - это не о том, что тебя постоянно унижают и бьют. Это и о том, что постоянно хорошо, а потом - провал. И в эти моменты думаешь: "Наверное, я сделала что-то не так", - рассказала Стужук.

Она отметила, что ее экс-муж часто не контролировал агрессию.

Фото: скриншот с видео

"Как только Дима выходил из состояния комфорта - был очень голодным или что-то было дискомфортно, - он становился неконтролируемо агрессивным. Это скрытый абьюз, когда ты внутри сжимаешься и думаешь о том, как сделать так, чтобы он не сорвался. Он мог ссориться, унижать и оскорблять", - добавила блогер.

Также Стужук поделилась историей, которая случилась с ними в зоопарке в американском Майами.

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"Приехали, гуляли с детьми. Все, Дима проголодался: "Бл*ять, надо куда-то идти, я голодный". А сама думаю: "Так ты наслаждайся. Давай детей еще туда сводим, потерпи 2 ч.". Но уже все. Часто на съемках случалось, когда он уставал или считал, что долго. Думаю, что и изменял мне все годы нашего брака. Убеждали себя, что измен нет. Когда видела его переписки с другими девушками, он говорил: "Это для меня как рыбалка. Я мужчина, вот так и забавляюсь", - сказала она.

35-тетний фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер в реанимационном отделении Киевской больницы №4. Накануне он пережил клиническую смерть и находился в тяжелом состоянии. Трагическую новость сообщила его бывшая жена София Стужук.