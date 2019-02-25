Без ведущего и со слезами: как прошла церемония вручения "Оскара"

Фото: Reuters

В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии. Всего раздали 24 статуэтки.

Больше всего наград собрала биографическая лента режиссеров Декстера Флетчера и Брайана Сингера "Богемная рапсодия" о культовой британской рок-группе Queen. "Лучшим актером" стал Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри. Фильм также победил в позициях - "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука" и "Лучшее сведение звука".

Автор: Reuters "Лучшим актером" стал Рами Малек

Главное награда - "Лучший фильм" - получила биографическая картина "Зеленая книга" о темнокожем музыканте и его нестандартном водителе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага сбежала в Мексику после разрыва с женихом

Впервые за последние 30 лет не было ведущего церемонии. Награды вручали известные актеры. Шарлиз Терон поразила элегантным образом и новой прической, стала брюнеткой. Ее партнером по сцене стал Дэниел Крейг, бывший "агент 007".

Автор: Reuters Шарлиз Терон и Дениел Крейг

Второй парой были Хелен Миррен и Джейсон Момоа, который недавно засветился в фантастической ленте "Аквамен". Оба актера вышли на сцену в розовом.

Автор: Reuters Хелен Миррен и Джейсон Момоа, который недавно засветился в фантастической ленте "Аквамен"

Победителей также называли певица и актриса Дженнифер Лопес, Крис Эванс и Джулия Робертс.

Автор: Reuters В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар"

Автор: Reuters Одной из ведущих была Джулия Робертс

Церемония началась с выступления группы Queen с солистом Адамом Ламбертом. Музыканты исполнили отрывки из своих мировых хитов.

Нестандартными ведущими церемонии стали актеры Мелисса Маккарти и Брайан Тайри. Они вручали награду за лучшие костюмы. Сами же вышли в странных платьях, что были стилизованные под ленту "Фаворитка". На длинном подоле актрисы были нашиты игрушечные кролики.

Автор: Reuters Актеры Мелисса Маккарти и Брайан Тайри

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прокат вышел фильм об одном из самых влиятельных политиков в истории

Лучшей песней к фильму была признана композиция "Shallow" к ленте "Рождение звезды" с Леди Гагой и Брэдли Купером. Пара вышла на сцену, чтобы исполнить ее.

"Дело не в победе, дело в том, как важно не сдаваться. Если у тебя есть мечта, борись за нее", - сказала Леди Гага со сцены и расплакалась. В своей речи звезда поблагодарила своих родителей, сестру и Брэдли Купера.

Автор: Reuters Леди Гага получила "Оскара" за "Лучшую песню"

Автор: Reuters В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар"

"Брэдли, на планете нет ни одного человека, который мог бы петь эту песню со мной, кроме тебя. Спасибо за веру в нас", - добавила певица.

Наряд Леди Гаги особо отметили поклонники. Звезда надела черное платье от Alexander McQueen с пышной юбкой. Шею украсила знаменитым колье с 128-каратным бриллиантом от Tiffany&Co за $30 млн. Его надевала Одри Хепберн во время промо-кампании фильма "Завтрак у Тиффани".

Автор: Reuters Леди Гага в колье от Tiffany&Co за млн

Церемония транслировалась в прямом эфире в более чем 225 странах по всему миру. Среди победителей были как фавориты букмекеров, так и неожиданные претенденты. В общем, вручение прошло быстро и без больших конфузов.