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воскресенье, 28 июля 2019 01:35

Без комплексов: звезды, которые выступали голыми на сцене

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Творческие люди способны на многое, чтобы выразить эмоции или просто эпатировать публику. И снять с себя одежду в присутствии зрителей, чтобы устроить шоу, для них совсем несложно. Знаменитости раздеваются совершенно спонтанно, и это не имеет ничего общего с обнаженными фотосессиями, когда интимные части тела прикрыты.

С каждым годом случаев, когда актеры или музыканты раздеваются во время выступлений, становится все больше. Одни звезды оголялись и раньше, другие - открыли эту грань своего таланта совсем недавно. Объясняется это и с общим раскрепощением, и что удивить современного зрителя становится все сложнее.

Red Hot Chili Peppers

"Голые" шоу, где на музыкантах нет ничего, кроме носков на "стратегических" местах, стали фирменной фишкой группы. Самый первый концертный тур случился в 1983 году, тогда же, в марте, они придумали себе название и впервые зажгли без одежды. Время от времени Chili Peppers снова проделывают свою выходку, купаясь в аплодисментах и восхищенных воплях. Раньше, правда, они устраивали демарш чаще. Так что теперь фанаты на каждом концерту ждут и гадают, повторят ли их любимые исполнители свой трюк или останутся одетыми до конца концерта.

Кортни Лав

 

В 2011 году Кортни во время своего концерта в Сан-Паулу в Бразилии просто сдвинула свой топ в сторону и пальцем показала на свою обнаженную грудь.

Эта выходка с обнажением не первая в карьере певицы - в 2010 году она вышла полностью раздетой к корреспонденту New York Times Эрику Уилсону, с которым договаривалась об интервью. Правда, позднее Кортни публично извинилась, признавшись, что всему виной ее антидепрессанты и алкоголь.

А в 1999 году на концерте в бостонском театре она пела топлес.

Игги Поп

Игги Поп, один из основоположников панк-движения, без проблем выходил на сцену без штанов. В интернете без особых проблем можно найти нарезки с "лучшими моментами выступлений", эпизоды в которых повторяются не так уж и часто. Связано это с тем, что за продолжительную карьеру рок-звезды таких пикантных моментов были сотни.

Иногда музыкант импровизирует. Например, в нью-йоркском клубе Ungano's Игги Попа стошнило прямо в зрительный зал. Совершенно не смутившись этим конфузом, рокер достал член и положил его на свою электрогитару.

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Дэниел Рэдклифф

 

Сейчас Дэниел является актером с арсеналом самых разноплановых ролей. Но в 2008 году, когда мы знали его в основном как Гарри Поттера, появление парня на сцене без одежды вызвало настоящий шок.

Рэдклифф отличился в скандально известной постановке "Equus" на сцене театра Гилгуд. Позднее актер заявил, что не стесняется своего тела и готов к появлению в каком-нибудь популярном ток-шоу в качестве "самого знаменитого нудиста".

Мадонна

Мадонна раздевается охотно, умело и часто - за 30 лет музыкальной карьеры вряд ли кому удастся припомнить все случаи. Несмотря на почтенный возраст, 60-летняя певица до сих пор с удовольствием демонстрирует свое тело и в профессиональных фотосессиях, и фанатам во время выступлений.

К примеру, на концерте в Стамбуле в 2012 году Мадонна во время выступления показала сосок. А в 2015 на премии "Грэмми" Мадонна неожиданно задрала юбку, показав зрителям и журналистам зад, обтянутый знаменитыми колготками в сеточку. Позднее певица объяснила, что не знала, что в этот момент журналисты продолжали ее снимать.

Леди Гага

Леди Гага впервые разделась в 2013 году - она появилась на сцене одного из лондонских гей-клубе в длинном белоснежном платье. По мере того, как атмосфера накалялась, Гага впадала во все больший экстаз, заражая своим настроением зрителей, а в конце представления полностью сняла платье. Многих эпатаж певицы уже не впечатляет. Поклонники лишь сожалеют, что "у девушки такой красивый голос и полное отсутствие разума".

Певица Мадонна появилась на Met Gala 2016 в "голом" наряде, продемонстрировав свои ягодицы. Как выяснилось, олицетворял собой манифест против эйджизма (дискриминации по возрасту). Большинство этого манифеста не поняли, а певице пришлось выслушать немало комментариев о том, что иногда нужно просто принять себя такой, какая ты есть, и не пытаться доказывать другим, что ты еще "ого-го!".

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