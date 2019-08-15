Без бюстгальтера: Тина Кароль показала, как выглядит секс

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть обольстительным снимком.

Черно-белую фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

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Автор: @tina_karol Тина Кароль соблазнительно позировала перед камерой

На снимке Кароль позировала в короткой темной футболке без бюстгальтера. Через тонкую ткань было четко видно соски певицы.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного фото Тины.

"Провокационная девушка", "затуманено ум", "ты невероятно сексуальная", "теперь это мое любимое фото", "вы свели меня с ума", "ты показала, как выглядит секс".

Недавно певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительными снимками новой фотосессии.