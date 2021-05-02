Беременная Осадчая позировала в купальнике. Горбунов показал фото

Телеведущий и актер Юрий Горбунов, который вскоре во второй раз станет отцом, показал, как выглядит беременная Екатерина Осадчая в купальнике.

Так, пара, которая празднует Пасху в Турции, наделала романтических фотографий во время отдыха. Одним из фото ведущий поделился в Instagram. На снимке знаменитость нежно обнимает и целует будущую мамочку, которая позирует в синем сплошном купальнике с розовыми цветами. Осадчая засветила большой животик.

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"Загадывайте желание - они обязательно сбываются! Всем хороших пасхальных праздников!!!" - подписал фото Горбунов.

Автор: instagram.com/gorbunovyuriy Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая ожидают рождения ребенка

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая станет матерью в третий раз. Радостной новостью знаменитость поделилась во время нового выпуска программы "Светская жизнь". Телезвезда прилетела на отдых в Турцию к певице Оли Поляковой. И та сразу же заметила изменения во внешности Осадчей. Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля 2017. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также Екатерина воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.