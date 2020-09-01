Беременная модель позировала без белья

Фото: nstagram.com/gigihadid

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая скоро станет мамой, поделилась новыми снимками с фотосессии.

На странице в Instagram 25-летняя знаменитость запостила серию фотографий, где позирует во время 33-й недели беременности. Хадид надела в прозрачное платье оливкового цвета и предстала перед фотообъективом без нижнего белья, обнажив грудь и подросший округлившийся животик.

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Читатели модели засыпали ее комплиментами

"Вау, как чувственно", "Ты такая нежная", "Ох, ты невероятная будущая мамочка", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Авг 2020 в 7:58 PDT

Супермодель 25-летняя Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец 27-летний Зейн Малик ждут появления первого ребенка. Хадид и бывший участник группы One Direction начали встречаться в 2015 году. В марте 2018-го объявили, что разошлись. В декабре прошлого года отношения восстановили - их видели вместе в Нью-Йорке. А 14 февраля Джиджи опубликовала в Instagram фото Зейна Малика, написав: "Эй, Валентин ... Z".