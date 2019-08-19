Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно сообщила в сети о первой беременности, показала подписчикам полностью обнаженное фото.

Ню-снимок будущая мама опубликовала в Instagram.

На фотографии Грэм сфотографировалась без одежды и продемонстрировала растяжки, целлюлит и вес, который набрала во время беременности.

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Автор: @ashleygraham Эшли Грэм беременна первенцем

"Такая же, но немного другая", - подписала пост Эшли.

Подписчики с восторгом отреагировали на новый пост звезды и начали благодарить за откровенность.

Автор: @ashleygraham Эшли Грэм беременна первенцем

"Ты невероятная", "лучше с каждым днем", "в тебе все больше любви", "красивая мама", "мое тело выглядит так же как твое и это меня так радует", "спасибо тебе за реальность и натуральность".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 18 Авг 2019 в 8:19 PDT

Недавно модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла сеть новостью о грядущем пополнении в семье. Ролик, на котором знаменитость демонстрирует округленный живот, появилось в Instagram.