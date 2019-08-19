Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно сообщила в сети о первой беременности, показала подписчикам полностью обнаженное фото.
Ню-снимок будущая мама опубликовала в Instagram.
На фотографии Грэм сфотографировалась без одежды и продемонстрировала растяжки, целлюлит и вес, который набрала во время беременности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Та пошли ваши стандарты красоты" - самые "горячие" фото пышнотелых моделей
"Такая же, но немного другая", - подписала пост Эшли.
Подписчики с восторгом отреагировали на новый пост звезды и начали благодарить за откровенность.
"Ты невероятная", "лучше с каждым днем", "в тебе все больше любви", "красивая мама", "мое тело выглядит так же как твое и это меня так радует", "спасибо тебе за реальность и натуральность".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла сеть новостью о грядущем пополнении в семье. Ролик, на котором знаменитость демонстрирует округленный живот, появилось в Instagram.
Комментарии