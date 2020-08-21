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пятница, 21 августа 2020 18:14

"Белый танец" — новая диско-драма от Оли Поляковой

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&quot;Белый танец&quot; — новая диско-драма от Оли Поляковой
Оля Полякова представила новую песню. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Оля Полякова представила танцевальную песню "Белый танец". Каждая композиция Поляковой - это музыкальный экшн, основанный на драматическом сюжете с элементами иронии.

"Белый танец" - это новая история героини творчества певицы. Эта песня - ода женской смелости и отчаяния, решимости и целеустремленности. Композиция создана для тех женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

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"Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами. Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не сможет устоять, и никто не откажет. Даже если это обычный белый танец всего-то длиной в жизни ", - комментирует премьеру Полякова.

Представители музыкальной индустрии отныне могут вести официальный диалог с властью, ведь в стране появилась первая "Всеукраинская профессиональный союз работников музыкальной индустрии". Работа по созданию профильной организации велась давно. И острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия остановила свою деятельность на неопределенный срок.

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