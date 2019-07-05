Белое платье и отсутствие бюстгальтера: первая леди не надела белье на публичное мероприятие

Фото: www.segodnya.ua

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 4 июля посетили парад в честь Дня Независимости Америки.

Для мероприятия жена американского гаранта выбрала белое миди-платье от дизайнера Caroline Herrer.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотожабы и проколы: Дональд Трамп побывал на приеме у королевы

Праздничный образ Мелании можно было бы назвать удачным, если бы не один нюанс - первая леди забыла надеть под платье нижнее белье.

Сквозь ткань платья можно было четко рассмотреть грудь жены президента.

Для того, чтобы стать первой леди необходимо отказаться от привычки ходить без чулок, босоножек, красной помады, сиденья в позе нога на ногу и яркого маникюра.