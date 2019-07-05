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пятница, 05 июля 2019 18:10

Белое платье и отсутствие бюстгальтера: первая леди не надела белье на публичное мероприятие
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Мелания Трамп забыла надеть белье под платье
Фото: www.segodnya.ua
Мелания Трамп забыла надеть белье под платье
Мелания Трамп забыла надеть белье под платье

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп 4 июля посетили парад в честь Дня Независимости Америки.

Для мероприятия жена американского гаранта выбрала белое миди-платье от дизайнера Caroline Herrer.

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Праздничный образ Мелании можно было бы назвать удачным, если бы не один нюанс - первая леди забыла надеть под платье нижнее белье.

Сквозь ткань платья можно было четко рассмотреть грудь жены президента.

Для того, чтобы стать первой леди необходимо отказаться от привычки ходить без чулок, босоножек, красной помады, сиденья в позе нога на ногу и яркого маникюра.

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