Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы

Фото: @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид сегодня, 9 октября, празднует 23-летие.

Девушка с раннего возраста покорила подиум. Сейчас Хадид стала лицом многих брендов и одной из самых востребованных манекенщиц 21 века.

Родилась Белла в 1996 году в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида.

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В 2014 году Белла твердо решила начать модельную карьеру. Однако свою внешность девушка оценивала, как несоответствующую для этой индустрии. Именно поэтому она решилась на операцию по исправлению носа. В августе 2014 году она заключила контракт с IMG Models. За относительно недолгое время в модельном бизнесе Белла Хадид достигла серьезных успехов. Она участвовала в показах коллекций Desigual, Tom Ford.

В 2016 году на экраны вышел короткометражный фильм "Приват", в котором модель сыграла себя. В том же 2016 году Белла участвовала на показах Chanel вместе с Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. У 2016 году модель впервые в своей жизни приняла участие в первом показе Victoria's Secret, который состоялся в Париже.

Супермодель Белла Хадид удивила сеть откровенным выходом на публику в Лондоне. Снимки появились в одном из фан-аккаунтов знаменитости.