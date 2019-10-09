 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1485
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1827
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 954
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2781
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1818
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4464
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6255
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3789
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1989
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 531
Фото
Все фото
10
12
4
3
7
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil
Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil
&quot;На Даху Я&quot;: эпатажная группа NZK ошеломила судей &quot;Х-фактора&quot;
"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"
Украинская актриса получила главную роль в американском боевике
Украинская актриса получила главную роль в американском боевике
Впервые в истории &quot;ангелом&quot; Victoria`s Secret стала модель plus-size
Впервые в истории "ангелом" Victoria`s Secret стала модель plus-size
Видео
Все видео
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Участники "Танцев со звездами" обменялись партнерами
Участники "Танцев со звездами" обменялись партнерами
Сменила белый фартук на латексный костюм: как Maruv выглядела в школьные годы
Сменила белый фартук на латексный костюм: как Maruv выглядела в школьные годы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1818
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6354
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1269
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 846
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 11:23

Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10

  Комментировать

Белле Хадид исполнилось сегодня, 9 октября, 23 года.
Фото: @bellahadid
Белле Хадид исполнилось сегодня, 9 октября, 23 года.
Белле Хадид исполнилось сегодня, 9 октября, 23 года.
Белле Хадид исполнилось сегодня, 9 октября, 23 года.
Белле Хадид исполнилось сегодня, 9 октября, 23 года.

Американская супермодель Белла Хадид сегодня, 9 октября, празднует 23-летие.

Девушка с раннего возраста покорила подиум. Сейчас Хадид стала лицом многих брендов и одной из самых востребованных манекенщиц 21 века.

Родилась Белла в 1996 году в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джиджи Хадид засветила стройную фигуру в крошечном бикини

В 2014 году Белла твердо решила начать модельную карьеру. Однако свою внешность девушка оценивала, как несоответствующую для этой индустрии. Именно поэтому она решилась на операцию по исправлению носа. В августе 2014 году она заключила контракт с IMG Models. За относительно недолгое время в модельном бизнесе Белла Хадид достигла серьезных успехов. Она участвовала в показах коллекций Desigual, Tom Ford.

В 2016 году на экраны вышел короткометражный фильм "Приват", в котором модель сыграла себя. В том же 2016 году Белла участвовала на показах Chanel вместе с Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. У 2016 году модель впервые в своей жизни приняла участие в первом показе Victoria's Secret, который состоялся в Париже.

Супермодель Белла Хадид удивила сеть откровенным выходом на публику в Лондоне. Снимки появились в одном из фан-аккаунтов знаменитости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 144110
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 69741
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 36432
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 30763
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 27667
Знаменитости
парализованную Заворотнюк направились в центр для тяжелобольных
парализованную Заворотнюк направились в центр для тяжелобольных Просмотров: 108
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
 Просмотров: 99
Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil
Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil
12
 Просмотров: 639
Один из лидеров "Танцев со звездами" хотел добровольно покинуть проект
Один из лидеров "Танцев со звездами" хотел добровольно покинуть проект Просмотров: 1287
"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"
"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"
4
 1 Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Разведение войск откладывается – Пристайко
2
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
Голосов: 38230
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua