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воскресенье, 26 мая 2019 22:46

Белла Хадид снялась на видео топлесс в ванной
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В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row
Фото: Instagram
В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row
В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row
В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row
В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row

Американская модель 22-летняя Белла Хадид сняла видео на телефон, в котором позировала топлесс в собственной ванной. Откровенным роликом поделилась на странице в Instagram. Хотя через час после того звезда удалила его.

На видео Хадид позирует перед камерой, прикрывая грудь руками. На голове у нее закрученное полотенце от Burberry.

Перед этим на знаменитость посыпались негативные отзывы за рекламу Calvin Klein. Компания извинялась за ролик, в котором Белла целовала вымышленного персонажа - модель Lil Miquela. Пользователи назвали это травлей гомосексуалистов, так как Белла Хадид гетеросексуальная.

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"Мы поддерживаем права ЛГБТ+ сообщества и не имели цель исказить представление о нем. Поэтому просим извинения за причиненный вред", - написали в обращении представители Calvin Klein.

Автор: Instagram
  В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row
В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row

Недавно супермодель 48-летняя Клаудиа Шифер побывала на вечеринке после премьеры биографической ленты о музыканте Элтоне Джоне "Rocketman". Празднование прошло в элитном ресторане Quaglino в Лондоне.

Daily Mail
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