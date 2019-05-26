Белла Хадид снялась на видео топлесс в ванной

Фото: Instagram

Американская модель 22-летняя Белла Хадид сняла видео на телефон, в котором позировала топлесс в собственной ванной. Откровенным роликом поделилась на странице в Instagram. Хотя через час после того звезда удалила его.

На видео Хадид позирует перед камерой, прикрывая грудь руками. На голове у нее закрученное полотенце от Burberry.

Перед этим на знаменитость посыпались негативные отзывы за рекламу Calvin Klein. Компания извинялась за ролик, в котором Белла целовала вымышленного персонажа - модель Lil Miquela. Пользователи назвали это травлей гомосексуалистов, так как Белла Хадид гетеросексуальная.

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"Мы поддерживаем права ЛГБТ+ сообщества и не имели цель исказить представление о нем. Поэтому просим извинения за причиненный вред", - написали в обращении представители Calvin Klein.

Автор: Instagram В 2016 году Белла Хадид получила премию «Модель года» от Daily Front Row

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