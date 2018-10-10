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среда, 10 октября 2018 03:45

Бекхэмы продают свой сказочный дом за $ 33 млн
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Дом Девида и Виктории Бэкхем
Дом Девида и Виктории Бэкхем
Дом Девида и Виктории Бэкхем
Дом Девида и Виктории Бэкхем
  Дом Девида и Виктории Бэкхем
Дом Девида и Виктории Бэкхем

Дэвид и Виктория Бекхэм приобрели дом в Беверли-Хиллз в 2007-м году, когда футболист подписал контракт с LA Galaxy.

Через 11 лет пара продает дом за $ 33.1млн.

Как передает ресурс TMZ, Бекхэмы в свое время купили дом за $ 22млн.

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Имение насчитывает 6 спален, 9 ванных комнат, бассейн, библиотеку, медиа и музыкальную комнату. Обнесен стальным забором для дополнительного спокойствия.

Бекхэмы отправили детей в школу в Лос-Анджелесе, но семья проводит больше времени в Лондоне. Бекхэм также наведывается в Майами, после того, как начал работу с командой MLS.

Пара начала встречаться в 1997 году, свадьба состоялась в 1999-м.

Воспитывают четверых детей: сыновей 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и дочь Харпер.

Ранее появились слухи о разводе , которые пара поспешила раскритиковать.

Дэвид и Виктория Бекхэм снялись для Vogue в фотосессии вместе со своими детьми.

"Люди много чего говорили все эти 20 - ть лет наших отношений. Дэвид и я научились игнорировать нонсенсы, поэтому мы ведем себя нормально. Но эти вещи распространяются и на людей вокруг нас, поэтому это не справедливо, - говорит Виктория, - Мы оба поняли, что вместе сильнее, чем по-одиночке. были бы мы и где есть в одиночку, не встретившись и не знаходившись вместе все эти годы. Секрет в семейном единении. Вшестером мы сильнее, чем по одному. мы уважаем родство и это главное составляющая ".

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