Бейонсе в блистящем платье посетила премьеру мультфильма "Король лев"

Фото: Instagram

Певица Бейонсе посетила премьеру мультфильма "Король лев" в знаменитом театре Dolby в Голливуде. На красной дорожке звезда сияла в блистящем платье со стразами.

Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen. Фотографиями в наряде певица также поделилась на странице в Instagram, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон.

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Пользователи отметили, что Бейонсе может рассчитывать на новый Оскар за саундтрек Spirit в ремейке "Короля льва".

Недавно вышел ролик музыкального фильма "Король Лев" от кинокомпании Walt Disney. Это киноримейк одноименного мультфильма студии 1994. В видео можно увидеть и услышать голос львицы Налы - подруги детства главного героя Симбы. Ее озвучила американская певица Бейонсе.