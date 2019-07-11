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четверг, 11 июля 2019 15:57

Бейонсе в блистящем платье посетила премьеру мультфильма "Король лев"
5

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Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen
Фото: Instagram
Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen
Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen
Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen
Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen

Певица Бейонсе посетила премьеру мультфильма "Король лев" в знаменитом театре Dolby в Голливуде. На красной дорожке звезда сияла в блистящем платье со стразами.

Наряд с тысячами камней создал дизайнер Alexander McQueen. Фотографиями в наряде певица также поделилась на странице в Instagram, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали новый тизер ремейка "Король Лев"

Пользователи отметили, что Бейонсе может рассчитывать на новый Оскар за саундтрек Spirit в ремейке "Короля льва".

Недавно вышел ролик музыкального фильма "Король Лев" от кинокомпании Walt Disney. Это киноримейк одноименного мультфильма студии 1994. В видео можно увидеть и услышать голос львицы Налы - подруги детства главного героя Симбы. Ее озвучила американская певица Бейонсе.

Daily Mail
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