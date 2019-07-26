Бейонсе рассказала об ужасах беременности двойней

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Американская певица Бейонсе рассказала, как она боролась с лишним весом во время беременности двойней Руми и Сиром и как вернула прежнюю форму.

Свою программу похудения "22 Days Nutrition" звезда раскрыла в проморолике. На видео Бейонсе призналась, что достигла отметки в почти 80 кг. В форму она должна вернуться, чтобы выступить на фестивале Coachella.

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"Я вернулась на сцену после рождения двойни. Я чувствовала себя так, будто мое тело не мое. Это ночной кошмар каждой женщины", - сказала певица.

Бейонсе родила двойню в июне 2017 года. После этого не раскрывала информации, насколько много ей пришлось похудеть. В документальном видео знаменитость показала, как худела с помощью специальной программы растительного питания, рассчитанной на 22 дня.

Автор: Instagram Во время беременности Бейонсе весила почти 100 кг

Недавно Бейонсе посетила премьеру мультфильма "Король лев" в знаменитом театре Dolby в Голливуде. На красной дорожке звезда сияла в платье со стразами.