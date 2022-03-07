Баскова собираются объявить в международный розыск - Венедиктова

Офис генпрокурора сообщил певцу о подозрение. Фото: facebook.com/nikolai.baskov

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении российскому певцу Николаю Баскову за пропаганду российско-украинской войны.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook 7 марта.

"С этого дня ваш (Николая Баскова. - Gazeta.ua) процессуальный статус на территории Украины – подозреваемый. Другими словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы", - написала она.

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В своих соцсетях Басков писал, что Россия, признавшая так называемые ЛДНР, "имеет полное право взять на себя защиту республик", а "военная операция в Украине происходит в соответствии с уставами ООН о коллективной самообороне".

Судья принял решение об аресте Баскова. Певца планируют объявлять в международный розыск. Затем Баскова будет ожидать задержания в стране, которую он пересечет, добавила Венедиктова.

Она порекомендовала Баскову найти юристов, поскольку "первые звонки, которые вы сделаете, результата не дадут".

"Ваши друзья у власти порекомендуют забыть об этом бессмысленном инциденте и продолжать много и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", – добавила генпрокурор.

Ранее ОГ объявил подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины российской ведущей Тине Канделаки. Ее планируют объявить в международный розыск. Канделаки публично поддерживает войну России против Украины.