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четверг, 29 августа 2019 16:06

Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды
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Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше млн
Фото: пресс-служба
Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше млн
Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше млн
Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше млн

Режиссер Алан Бадоев представил видеоработу, которую сняли для молодой китайской звезды Azora Сhin. Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше $2 млн.

Певец Azora Сhin до недавнего времени являлся участником известной в Азии группы C-pop Nine Percent. Теперь артист начинает сольную карьеру.

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Съемки нового видеопроекта проходили в Киеве. The Night Of One Star полностью спродюсирован и реализован украинской командой профессионалов – BADOEV TEAM. Премьера видео одновременно состоялась в Китае, странах Европы и США.

Недавно Алан Бадоев прокомментировал Шествие достоинства, которое прошло 24 августа на Майдане Независимости. Его он срежиссировал вместе с Еленой Коляденко.

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