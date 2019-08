Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды

Фото: пресс-служба

Режиссер Алан Бадоев представил видеоработу, которую сняли для молодой китайской звезды Azora Сhin. Клип стал первым из масштабного украино-китайского проекта на сумму больше $2 млн.

Певец Azora Сhin до недавнего времени являлся участником известной в Азии группы C-pop Nine Percent. Теперь артист начинает сольную карьеру.

Съемки нового видеопроекта проходили в Киеве. The Night Of One Star полностью спродюсирован и реализован украинской командой профессионалов – BADOEV TEAM. Премьера видео одновременно состоялась в Китае, странах Европы и США.

Недавно Алан Бадоев прокомментировал Шествие достоинства, которое прошло 24 августа на Майдане Независимости. Его он срежиссировал вместе с Еленой Коляденко.