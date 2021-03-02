Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy

Фото: instagram.com/annadurkiin

Модель родом из австралийского Сиднея 23-летняя Анна Дуркин украсила обложку глянца. На фотографии звезда сети появилась обнаженная.

Дуркин приняла участие в провокационной фотосессии для журнала Playboy Mexico. Пикантным кадром поделилась с подписчиками в Instagram. На снимке модель позировала обнаженная, держа в руках кисточку для рисования. Фотосессию организовали на природе.

"Не могу в это поверить. Я так много для этого работала. Гордая и счастливая. Надеюсь, вам всем нравится, как и мне. Playboy, спасибо за то, что поверили в меня", - написала она под фото.

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Автором фотографий является американский фотограф Эшли Кей.

Анна Дуркин - австралийская модель, которая начала модельную карьеру в 18 лет. 2019 года победила в BikiniTeam.com и завоевала титул "Лучшая модель июля".