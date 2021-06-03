Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини

Фото: Instagram.com/ahhattassia

Сегодня, 3 июня, украинская певица и скрипачка Ассия Ахат отмечает свое 56-летие. По случаю праздника звезда помчала на отдых в Арабские Эмираты и оттуда щеголяет стройной фигурой в бикини в Instagram.

На фото Ассия появилась в купальнике терракотового цвета и черной бейсболке.

Видеопоздравление для именинницы записали ее звездные друзья.

"Милая подружка Асичка! Хочу тебе пожелать того, чего бы я пожелала своим родным, а ты моя сестра. И такой дружбы, как у нас, не бывает. Хочу, чтобы ты никогда не волновалась, чтобы любимый всегда был веселый, здоровый, баловал тебя. А ты была самой счастливой мамой и женой. Я тебя ценю, уважаю и люблю ", - поздравила певица Ирина Билык.

Певец Виталий Козловский пожелал Ассии, чтобы ее жизнь была настоящей сказкой.

"От чистого сердца желаю гармонии с жизнью, чтобы ты чувствовала наполненность, любовь, чтобы ты любила и писала классные песни. Чтобы рядом всегда были верные друзья, которые всегда поддержат и будут любить, несмотря ни на что. И пусть твоя жизнь будет реально сказкой ", - не поскупился на искренние поздравления Козловский.

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Кума и близкая подруга, певица Ольга Горбачева, поделилась в поздравлении трогательными словами:

"Асичка, ты добрая, красивая, талантливая! Мы тебя любим, ты - часть нашей семьи. Ты яркая и в то же время тонкая внутри, как и твоя скрипка. И такая же ты эротическая, приятная, магнетическая. Круто, что в последнее время ты позволяешь себе много в творчестве и нас вдохновляешь".

Еще одно праздничное обращение отправила хореограф Елена Коляденко.

"Дорогая Асичка, от всей души поздравить тебя с днем ​​рождения! Я наблюдаю за тобой и восхищаюсь твоим отношением к жизни, чувством вкуса, твоей формой. Благодарна тебе за все годы нашего сотрудничества. Пусть у тебя все будет прекрасно и твоя скрипочка, как и твоя душа, звучит, наполняет и радует ", - сказала Коляденко.

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Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат решила майские выходные провести в солнечной Турции. На отдыхе звезда не потеряла возможности сделать яркие фото и поделиться ими со своими подписчиков в Instagram.