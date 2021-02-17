Ассия Ахат философствовала в куртке на голое тело

Фото: Instagram.com

Украинская певица и скрипачка 55-летняя Ассия Ахат удивляет своих поклонников роскошным видом. Время от времени публикует свои фотографии в Instagram, демонстрируя подтянутую фигуру.

На последних фотографиях скрипачка позировала в серебристой куртке, которую накинула на голое тело. Под фото звезда написала свои соображения о вечных ценностях.

"Мы, люди, не равны по своей природе. Кому-то из нас дана злость, зависть, глупость, а кому-то доброе великодушное сердце и душа, полная любви, мудрости. И это дается от природы, при рождении. Но радует то, что ничто и никто не может нам мешать измениться в лучшую сторону самостоятельно и в любом возрасте. Без препятствий ", - написала Ахат.

Фанаты пришли в восторг от вида скрипачки.

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Киевлянка Ассия Ахат играет на скрипке с пяти лет. Была одной из самых молодых солисток Национальной филармонии Украины. Выпустила 16 музыкальных альбомов. Два из них совместно с группой "69". Это пластинки "Ангелы не курят" и "Горячий поцелуй". Примерно 20 лет в браке с Игорем Баленко - владельцем сети супермаркетов "Фуршет" и бывшим депутатом Киевского городского совета от партии "Солидарность".