Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни

Спортсмен, актер, политик и бизнесмен - таким его знают миллионы поклонников. Фото: Instagram

30 июля Арнольд Шварценеггер отмечает свое 73-летие. Спортсмен, актер, политик и бизнесмен - таким его знают миллионы поклонников. Мировая известность пришла к нему после выхода "Терминатора" в 1984 году.

Шварценеггер родился в 1947 году в Тале недалеко от города Грац (Австрия), где и прожил до 19 лет. Позже уехал работать в фитнес-клубе в Мюнхене. В 1967 году спортсмен выиграл титул "Мистер Вселенная", после чего переехал в США. Через несколько лет после переезда начал сниматься в фильмах.

В день рождения Железного Арни предлагаем вспомнить самые сексуальные и известные роли легенды кино.

"Геркулес в Нью-Йорке" (1970)

Первый фильм с участием Шварценеггера, где он получил главную роль. Сюжет фильма: Геркулес ослушался отца Зевса и отправился на Землю, в современный Нью-Йорк, где его ждут настоящие приключения.

Интересный факт: в титрах фильма "Геркулес в Нью-Йорке" актера указали, как "Арнольд Стронг" (англ. Strong - сильный) из-за того, что продюсеры решили, что Шварценеггер сложно произносится.

"Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991), "Терминатор 3: Восстание машин" (2003) и "Терминатор: Генезис" (2015)

В культовом боевике Шварценеггер предстал перед зрителями в образе киберга-терминатора. Сюжет фильма: Терминатор прибыл в 1984 год с будущего, чтобы найти и спасти Сару Коннор.

Интересный факт: фильм "Терминатор" уже давно разобрали на цитаты. Самые популярные из них, конечно, сказал Железный Арни - "Hasta la vista, baby" и "I'll be back".

"Коммандо" (1985)

Этот фильм понравился зрителям больше всего главным персонажем, роль которого досталась Шварценеггеру. Сюжет фильма: экс-командир спецотряда Джон Матрикс должен спасти свою 11-летнюю дочь Дженни, которую забрал бывший товарищ.

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Интересный факт: создатели фильма "Коммандо" хотели снять продолжение, но Арни отказался. Тогда сценарий переписали, название изменили на "Крепкий орешек", а на главную роль взяли Брюса Уиллиса.

Американский актер Арнольд Шварценеггер подал судебный иск против российской компании Promobot за незаконное использование его образа. Адвокаты Шварценеггера заявили, что компания незаконно использовала внешность актера и голос для человекоподобного робота Android Robo-C.