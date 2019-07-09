Аппетитная Ким Кардашьян похвасталась фигурой в обтягивающем белье

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-вумен Ким Кардашьян украсила обложку глянца в корректирующем белье собственного бренда, который, вероятно, будет называться Solution Wear.
Знаменитость позировала в выдержанной и довольно скромной для Кардашьян фотосессии для журнала WSJ Magazine.
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Ким надела облегающее боди, которое прозвала "второй кожей", и корректирующее белье. Волосы Кардашьян подстрижены под каре, на лице нюдовий макияж.
Звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала об инциденте с названием бренда белья.
"Я назвала бренд "Кимоно", но была вынуждена переименовать его, чтобы не вызвать возмущений со стороны Японии и ее культурного наследия", - поделилась Кардашьян.
38-летняя Ким Кардашьян украсила сразу 3 обложки августовского номера японского Vogue. Неординарными снимками знаменитость поделилась в Instagram.
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