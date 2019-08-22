Аппетитная Эшли Грэм соблазнительно обнажилась в СПА-салоне

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно сообщила о первой беременности, предстала перед камерой полностью обнаженной.
Пикантный снимок звезда опубликовала в Instagram.
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На фото Эшли продемонстрировала круглый живот. Грудь модель прикрыла руками, а другие интимные места спрятала за белым халатом.
"Практикую серьезный уход за собой. Благодарна за полтора часа массажного блаженства", - подписала откровенное фото Грэм.
Поклонники пришли в восторг от соблазнительного снимка.
"Эшли, сейчас ты еще более прекрасная и роскошная", "красивая мама", "твой живот растет не по дням, а по часам", "обожаю беременные фото", "я в восторге от тебя", "уход за собой очень важен во время беременности ".
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Недавно модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла сеть новостью о грядущем пополнении в семье. Ролик, на котором знаменитость демонстрирует округленный живот, появилось в Instagram.
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